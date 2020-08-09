WEB-DLRip 480
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Том Пейтон
В ролях:Стивен Мойер, Тала Гувейя, Каспер Ван Дин, Эмили Хэй, Тоби Осмонд
В недалёком будущем, когда Земля оказывается на пороге нового ледникового периода, а человечество - на грани выживания, на земной орбите появляется загадочный...
WEB-DLRip 480
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Марк Эмин
В ролях:Джеймс Кромуэлл, Брюс Дерн, Кэт Грэхэм, М. К. Гейни, Бен Робсон
Сбежавший раб отправляется на север и встречается с Фредериком Дугласом и Джоном Брауном. Фильм основан на реальной истории Шилдса Грина.
WEB-DLRip 720
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Марвин Чой
В ролях:Дарнел Пауэлл, Джозеф Прайс
В мире, переживем апокалипсис, во время поиска припасов молодой разведчик Джей Ди получает перелом руки. Отчаявшись выжить и вернуться обратно, он случайно...
WEB-DLRip 720
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Менелек Лумумба
В ролях:Тим Мориарти, Рамон Нуньес, Мигель А. Нуньес мл.
Майк Андерсон - ученик выпускного класса школы гуманитарных наук в Новой Англии. Сегодня у него занятие по афроамериканской литературе с его любимым...
WEB-DLRip 720
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Laura Terruso
В ролях:Сабрина Карпентер, Джордан Фишер, Кейнан Лонсдейл, Лайза Коши, Дрю Тэннер
Куинн мечтает победить в танцевальном конкурсе, чтобы пробиться в престижный колледж. Участие в команде лучших танцоров ей не светит, так что девушке ничего не...
HDTVRip 720
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1-12 серия (1 сезон) - STEPonee
Перевод:Любительский, двухголосый
Режиссер:Мин Чон Со
В ролях:Чжу Бин Ли, Сан Хёк Хан, Хён Сок Ли, Джин Хван Чон, Чжи Хи Чхве
Дорама рассказывает о романе между экспертом по свиданиям Га Ду Ри, которая раздает уникальные советы об отношениях, и её таинственном соседе Чха У Бине (Хёк...
WEBRip 480
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4 серия (1 сезон) - Одноголосый, L
Перевод:Любительский, одноголосый
Режиссер:Брюс МакДональд
В ролях:Зои Сьеверт, Ella Bright, Natasha Raphael, Knights Sienna Arif, Имали Перера
Вступительная серия сериала «Школа для девочек «Мэлори Тауэрс» знакомит нас с юной Даррелл Риверс. Она отправляется в необычное образовательное учреждение,...
WEB-DLRip 1080
В эфире
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7-8 серия (1 сезон) - Greb&Creative
Перевод:Дублированный
Режиссер:Якоб Вербрюгген
В ролях:Верле Батенс, Михаэль Пас, Марк Ловри, Жиль Десхрейвер, Герт Ван Рампелберг
Детектив Ханна Мэйс возглавляет отдел полиции «Код 37», который расследует преступления сексуального характера. Она бескомпромиссно добивается справедливости...
WEB-DLRip 1080
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7 серия (1 сезон) - NewStudio
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Тимоти Ван Паттен
В ролях:Мэттью Риз, null, Джедедайя Дженк, null, Татьяна Маслани
1931 год подходит к концу. В США свирепствует Великая депрессия, оказывая огромное влияние на миллионы людей по всей стране. Экономический коллапс задевает все...
HDTVRip 1080
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8 серия (3 сезон) - ColdFilm
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Дэйв Родригез
В ролях:Алена Леуан, Тосин Морохунфола, Дэвид Алан Андерсон, Хосе Антонио Гарсия, Армандо Риско
События драмы происходят в Чикаго. Герои сериала «Чи» — жители бедных южных районов города, со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие...
HDTVRip 720
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13 серия (16 сезон) - Discovery
Перевод:Профессиональный, одноголосый
Режиссер:Том Бирс
В ролях:Майк Роу, Сиг Хансен, Эдгар Хансен, Джонатан Хиллстренд, Кит Колберн
Документальный сериал под названием «Смертельный улов» повествует о соревнованиях рыболовецких кораблей в Беринговом море. Соревнования проходят после открытия...
WEB-DLRip 720
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1-3 серия (1 сезон) - Octopus
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Тони Кастл
В ролях:Джо Кесада, Наталия Кордова, Хью Джекман, Роберт Лопес, Эд Вистурс
Мини-сериал о героях Марвел и удивительных историях участников съёмочной команды киновселенной. Ведущий - Джо Кесада, креативный директор Марвел.
WEB-DLRip 1080
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5 серия (1 сезон) - ColdFilm
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Тамра Дэвис
В ролях:Брэнди Эванс, Никко Аннан, Шеннон Джанай Торнтон, Эларика Галлахер, Дж. Альфонс Николсон
Чувственный и бьющий наотмашь сериал-антология о буднях темнокожих стриптизерш. Восемь маленьких историй из небольшого стриптиз-клуба в Миссисипи. Взлеты и...
HDTVRip 720
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1-10 серия (2 сезон) - SDI media
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Стивен А. Эделсон
В ролях:Деннис Куэйд, Кейт Босворт, Кэри Элвис, Кристиан Кук, Патрик Сабонгуй
Действие сериала «Больше чем искусство» разворачивается на территории Нью-Йорка, где находится бывший военный, служивший в горячих точках и познавший ужасы...
WEB-DLRip 1080
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1-9 серия (2 сезон) - НеЗупиняйПродакшн
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Дэвид Финчер
В ролях:Джонатан Грофф, Холт МакКэллани, Анна Торв, Коттер Смит, Сонни Валиченти
Действие сериала происходит в 1979 году. В центре сюжета два агента ФБР, которые опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа...