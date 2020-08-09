Ресторан суши Га Ду Ри Gadurihoetjip

Добавлена: 1-12 серия (1 сезон) - STEPonee

Перевод: Любительский, двухголосый

Режиссер: Мин Чон Со

В ролях: Чжу Бин Ли, Сан Хёк Хан, Хён Сок Ли, Джин Хван Чон, Чжи Хи Чхве

Дорама рассказывает о романе между экспертом по свиданиям Га Ду Ри, которая раздает уникальные советы об отношениях, и её таинственном соседе Чха У Бине (Хёк...