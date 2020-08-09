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WEB-DLRip 480

G-Loc
Жанр:Фантастика
Год:2020
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Том Пейтон
В ролях:Стивен Мойер, Тала Гувейя, Каспер Ван Дин, Эмили Хэй, Тоби Осмонд

В недалёком будущем, когда Земля оказывается на пороге нового ледникового периода, а человечество - на грани выживания, на земной орбите появляется загадочный...

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WEB-DLRip 480

Emperor
Жанр:Драмы, Боевики
Год:2020
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Марк Эмин
В ролях:Джеймс Кромуэлл, Брюс Дерн, Кэт Грэхэм, М. К. Гейни, Бен Робсон

Сбежавший раб отправляется на север и встречается с Фредериком Дугласом и Джоном Брауном. Фильм основан на реальной истории Шилдса Грина.

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WEB-DLRip 720

A Knight's Tour
Жанр:Драмы
Год:2018
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Марвин Чой
В ролях:Дарнел Пауэлл, Джозеф Прайс

В мире, переживем апокалипсис, во время поиска припасов молодой разведчик Джей Ди получает перелом руки. Отчаявшись выжить и вернуться обратно, он случайно...

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WEB-DLRip 720

1 Angry Black Man
Жанр:Драмы
Год:2018
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Менелек Лумумба
В ролях:Тим Мориарти, Рамон Нуньес, Мигель А. Нуньес мл.

Майк Андерсон - ученик выпускного класса школы гуманитарных наук в Новой Англии. Сегодня у него занятие по афроамериканской литературе с его любимым...

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WEB-DLRip 720

Work It
Жанр:Музыка, Комедия
Год:2020
Перевод:Профессиональный, многоголосый
Режиссер:Laura Terruso
В ролях:Сабрина Карпентер, Джордан Фишер, Кейнан Лонсдейл, Лайза Коши, Дрю Тэннер

Куинн мечтает победить в танцевальном конкурсе, чтобы пробиться в престижный колледж. Участие в команде лучших танцоров ей не светит, так что девушке ничего не...

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HDTVRip 720
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Gadurihoetjip
Добавлена: 1-12 серия (1 сезон) - STEPonee
Жанр:Дорамы, Мелодрама, Комедия
Год:2020
Перевод:Любительский, двухголосый
Режиссер:Мин Чон Со
В ролях:Чжу Бин Ли, Сан Хёк Хан, Хён Сок Ли, Джин Хван Чон, Чжи Хи Чхве

Дорама рассказывает о романе между экспертом по свиданиям Га Ду Ри, которая раздает уникальные советы об отношениях, и её таинственном соседе Чха У Бине (Хёк...

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    WEBRip 480
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    Malory Towers
    Добавлена: 4 серия (1 сезон) - Одноголосый, L
    Жанр:Семейный
    Год:2020
    Перевод:Любительский, одноголосый
    Режиссер:Брюс МакДональд
    В ролях:Зои Сьеверт, Ella Bright, Natasha Raphael, Knights Sienna Arif, Имали Перера

    Вступительная серия сериала «Школа для девочек «Мэлори Тауэрс» знакомит нас с юной Даррелл Риверс. Она отправляется в необычное образовательное учреждение,...

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      WEB-DLRip 1080
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      Code 37
      Добавлена: 7-8 серия (1 сезон) - Greb&Creative
      Жанр:Мелодрама
      Год:2009
      Перевод:Дублированный
      Режиссер:Якоб Вербрюгген
      В ролях:Верле Батенс, Михаэль Пас, Марк Ловри, Жиль Десхрейвер, Герт Ван Рампелберг

      Детектив Ханна Мэйс возглавляет отдел полиции «Код 37», который расследует преступления сексуального характера. Она бескомпромиссно добивается справедливости...

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        WEB-DLRip 1080
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        Perry Mason
        Добавлена: 7 серия (1 сезон) - NewStudio
        Жанр:Криминал, Детектив
        Год:2020
        Перевод:Профессиональный, многоголосый
        Режиссер:Тимоти Ван Паттен
        В ролях:Мэттью Риз, null, Джедедайя Дженк, null, Татьяна Маслани

        1931 год подходит к концу. В США свирепствует Великая депрессия, оказывая огромное влияние на миллионы людей по всей стране. Экономический коллапс задевает все...

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          HDTVRip 1080
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          The Chi
          Добавлена: 8 серия (3 сезон) - ColdFilm
          Жанр:Драмы
          Год:2018
          Перевод:Профессиональный, многоголосый
          Режиссер:Дэйв Родригез
          В ролях:Алена Леуан, Тосин Морохунфола, Дэвид Алан Андерсон, Хосе Антонио Гарсия, Армандо Риско

          События драмы происходят в Чикаго. Герои сериала «Чи» — жители бедных южных районов города, со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие...

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            HDTVRip 720
            В эфире

            Deadliest Catch
            Добавлена: 13 серия (16 сезон) - Discovery
            Жанр:Документальные, Приключения
            Год:2005 - 2020
            Перевод:Профессиональный, одноголосый
            Режиссер:Том Бирс
            В ролях:Майк Роу, Сиг Хансен, Эдгар Хансен, Джонатан Хиллстренд, Кит Колберн

            Документальный сериал под названием «Смертельный улов» повествует о соревнованиях рыболовецких кораблей в Беринговом море. Соревнования проходят после открытия...

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              WEB-DLRip 720
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              Marvel's Storyboards
              Добавлена: 1-3 серия (1 сезон) - Octopus
              Жанр:Документальные
              Год:2020
              Перевод:Профессиональный, многоголосый
              Режиссер:Тони Кастл
              В ролях:Джо Кесада, Наталия Кордова, Хью Джекман, Роберт Лопес, Эд Вистурс

              Мини-сериал о героях Марвел и удивительных историях участников съёмочной команды киновселенной. Ведущий - Джо Кесада, креативный директор Марвел.

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                WEB-DLRip 1080
                В эфире

                P-Valley
                Добавлена: 5 серия (1 сезон) - ColdFilm
                Жанр:Драмы, Криминал
                Год:2020
                Перевод:Профессиональный, многоголосый
                Режиссер:Тамра Дэвис
                В ролях:Брэнди Эванс, Никко Аннан, Шеннон Джанай Торнтон, Эларика Галлахер, Дж. Альфонс Николсон

                Чувственный и бьющий наотмашь сериал-антология о буднях темнокожих стриптизерш. Восемь маленьких историй из небольшого стриптиз-клуба в Миссисипи. Взлеты и...

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                  HDTVRip 720
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                  The Art of More
                  Добавлена: 1-10 серия (2 сезон) - SDI media
                  Жанр:Мелодрама
                  Год:2015 - 2016
                  Перевод:Профессиональный, многоголосый
                  Режиссер:Стивен А. Эделсон
                  В ролях:Деннис Куэйд, Кейт Босворт, Кэри Элвис, Кристиан Кук, Патрик Сабонгуй

                  Действие сериала «Больше чем искусство» разворачивается на территории Нью-Йорка, где находится бывший военный, служивший в горячих точках и познавший ужасы...

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                    WEB-DLRip 1080
                    В эфире

                    Mindhunter
                    Добавлена: 1-9 серия (2 сезон) - НеЗупиняйПродакшн
                    Жанр:Драмы, Триллеры, Криминал
                    Год:2017 - 2019
                    Перевод:Профессиональный, многоголосый
                    Режиссер:Дэвид Финчер
                    В ролях:Джонатан Грофф, Холт МакКэллани, Анна Торв, Коттер Смит, Сонни Валиченти

                    Действие сериала происходит в 1979 году. В центре сюжета два агента ФБР, которые опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа...

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